Gibt es wieder Nachwuchs bei "Berlin - Tag und Nacht"? Basti kommt mit einem überraschenden Vorschlag auf Paula zu. Diese ist jedoch wütend, weil sie kurz davor ihren großen Traum aufgeben musste.

Berlin - Tag und Nacht: Paula verliert ihren Laden

Paula, Rick und Mandy treffen sich bei "Berlin - Tag und Nacht" mit dem Vermieter in der Schnitte. Dieser macht ihnen deutlich, dass er Paula und Co. nicht entgegenkommen kann. Der traurige Entschluss: Sie müssen sich eine neue Immobilie suchen. Als Paula nach Hause kommt, ist sie nervlich am Ende. In der Hoffnung, von Basti ein wenig aufgebaut zu werden, zeigt dieser allerdings wenig Feingefühl und überrumpelt seine Ehefrau mit einer spontanen Idee.

Basti meint, dass der Umstand mit der Schnitte nicht vielleicht Schicksal sei und die beiden nun endlich eine Familie gründen sollten. Paula reagiert jedoch wenig begeistert: "Hörst du dich eigentlich reden? Was ist das denn jetzt bitte, Basti? Mein Lebenstraum ist gerade kaputt und du fängst an, von einem Kind zu reden?", sagt sie fassungslos. Nach dem Streit zieht sich Paula erst einmal zurück und will Basti danach ihre Entscheidung mitteilen.

