Berlin – Tag und Nacht Miri gehört zum Hauptcast der RTL II-Serie. Der echte Name von Berlin – Tag und Nacht Miri ist Josephine Welsch. Seit 2013 ist sie bei BTN zu sehen. Miri hat ihren Freund Daniel im Januar 2017 bei einem Verkehrsunfall verloren. Seitdem hat sie ihr Lachen verloren. Am 14. Februar 2017 ist Miri Mutter geworden. Sie hat ihren Sohn Ben Daniel zur Welt gebracht. Doch seit der Geburt leidet sie an einer postnatalen Depression. Sie kann ihr Baby nicht richtig lieben und versorgen. Für Krätze, der der Vater von Ben Daniel ist, ist die Situation nicht leicht. Er versucht so gut es geht für das Baby da zu sein.

Berlin – Tag und Nacht: Alle Schauspieler und Charaktere

Berlin – Tag und Nacht Miri und Paco

Als Miri bei BTN einstieg, lernte sie auf dem Hausboot Paco kennen. Sehr zum Leid von Krätze verliebten sich die beiden schnell ineinander. Doch schon zu Beginn krachte es viel zwischen Miri und Paco. Große Enttäuschung für Miri: Paco musste ganz plötzlich nach Ibiza ziehen, um sich dort um eine schwangere Ex-Freundin zu kümmern.

Berlin – Tag und Nacht Miri und Daniel

In Daniel hat Miri ihren absoluten Traummann gesehen. Mit dem symapthischen Lehrer wollte sie sich eine Zukunft aufbauen. Als Miri dann von Krätze schwanger wurde, versuchte sie zunächst Daniel das Kind unterzujubeln. Die riesen Baby-Lüge flog aber auf, wodurch es sich Miri mit vielen BTNlern verscherzte. Doch Daniel wollte ihr die Lüge nach einer kleinen Auszeit in L.A. verzeihen. Doch er kam nie bei Miri an... Daniel kam bei einem Autounfall ums Leben. Seitdem ist Miri sehr unglücklich.

Berlin – Tag und Nacht Miri: Baby Ben Daniel

Nach einer langen, anstrengenden Geburt ist Ben Daniel am 14. Februar 2017 zur Welt gekommen. Zunächst war Miri überglücklich, dass der kleine Knirps gesund ist. Doch die Euphorie war schnell verflogen. Miri vermisst ihren verstorbenen Freund Daniel so sehr und kann nicht richtig für das Kind da sein. Inzwischen hat sie sogar mit einer Therapie begonnen, doch das Verhältnis zu Ben Daniel ist schwierig. Sie fühlt sich ihrer Mutterrolle einfach nicht gerecht.