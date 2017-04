Berlin – Tag und Nacht: Miri aka Josephine Welsch ist zurück!

Berlin – Tag und Nacht: Miri feiert Mini-Comeback

Miri wird leider vorerst nur in schriftlicher Form in die RTL 2-Serie zurückkehren. Krätze bekommt überraschend eine Mail von Miri. Die junge Mutter hat ihn und ihren Sohn Ben Daniel in einer Kurzschlussreaktion verlassen. Nun hat sie offenbar Sehnsucht nach ihrem Kind und wünscht sich von Krätze ein aktuelles Foto von Ben Daniel. Der ist mit der Situation total überfordert und reagiert zunächst richtig wütend. Schließlich hat Miri Krätze und Ben Daniel einfach im Stich gelassen. Eigentlich wollte er sie nie wieder sehen! Wird Krätze doch noch weich?

