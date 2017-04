Bei "Berlin - Tag und Nacht" wollen Leon und Milla heiraten. Nachdem Milla den ersten Antrag abgelehnt hat, wollte sie Leon doch noch eine Chance geben. Leon hat sie mit einer romantischen Liebeserklärung überzeugt. Nun sind die beiden verlobt und bleiben zusammen in Berlin wohnen.

Die anderen "Berlin - Tag und Nacht"-Charaktere sind noch skeptisch! Gerade Nina findet das Liebes-Comeback von Leon und Milla ziemlich uncool. Deswegen bekommen sich die beiden Mädels auch wieder richtig in die Haare.

Berlin – Tag und Nacht: Milla zeigt sich im Brautkleid:

Schon mal üben für den ErnstfallMilla #brautkleid #bride #wedding #tattoo Ein Beitrag geteilt von Berlin - Tag & Nacht (@berlintagundnacht) am 12. Apr 2017 um 10:07 Uhr

Berlin – Tag und Nacht: Milla und Leon heiraten

Obwohl die Hochzeit noch gar nicht geplant ist, zeigt sich BTN-Milla schon im Brautkleid bei Instagram. "Schon mal üben für den Ernstfall", schreibt das hübsche Tattoo-Girl zum Schnappschuss. In den Kommentaren diskutieren die BTN-Fans über die Wahl von Millas Kleid. "An einer Hochzeit zieht man was Vernünftiges an und nicht so was knappes und enges", schreibt eine Userin. Eine andere meint: "Jeder sollte das anziehen zu seiner Hochzeit was er möchte :) schließlich ist es ihr tag wenn sie so aussehen möchte soll sie das tun es geht nicht darum wie man aussieht zur Hochzeit sondern um die Liebe und das man sich für immer bindet ;)"

Vermutlich ist die ganze Aufregung aber ohnehin umsonst. Denn dabei handelt es sich ziemlich sicher nicht um Millas Kleid für die Hochzeit. Bis die stattfindet, wird auch noch einige Zeit vergehen. Wie die Liebesgeschichte von den beiden Turteltauben weitergeht, siehst Du immer montags bis freitags um 19 Uhr bei RTL II.

