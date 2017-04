Berlin - Tag und Nacht: Endlich gibt es das HAPPY END zwischen Milla und Leon. Das BTN-Traumpaar ist wieder zusammengekommen und wird heiraten. Die ganze Antragsgeschichte von Milla und Leon liest Du hier!

Leon wollte Millas Herz zurückgewinnen und hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Doch Milla lehnte seinen ersten Antrag ab - sie hat ihn nicht ernst genommen. Für Leon ist eine Welt zusammengebrochen: Hat er seine Traumfrau für immer verloren? Doch dann gibt es einen Lichtblick für Leon, denn Milla taucht plötzlich in seiner Bar auf. Die Zwei können einfach nicht ohne einander...

Leon freut sich total über Millas Rückkehr und überrascht sie kurze Zeit später mit einem Liebesbeweis in seinem Zimmer. Der ganze Raum ist romantisch dekoriert. Die beiden kommen sich wieder näher und Milla fragt Leon aufgeregt, ob er ihr noch einmal DIE EINE FRAGE stellen möchte. Leon, der überglücklich ist, wiederholt seinen Heiratsantrag... dieses Mal sagt Milla "JA"!

Milla ist von seiner Überraschung total überwältigt. RTL II

Berlin - Tag und Nacht: Milla und Leon heiraten!

BRAVO Online hat exklusiv erfahren, wie der Antrag abgelaufen ist und was die beiden über ihr Liebes-Comeback denken. "Du hast alles Recht der Welt, in Frage zu stellen, ob ich Dir treu bleibe. Ich möchte mir Dein Vertrauen erarbeiten. Aus einem Supermacho wie mir kann auch ein Supersoftie werden. Ich liebe Dich – ich will mit Dir alt werden!", versprach Leon Milla.

"Ich liebe Leon! Manchmal ist halt Liebe größer als Angst. Ich weiß nur eins: Ich will mit ihm den Rest meines Lebens verbringen! Wir werden heiraten! Wow! Und diesmal fühlt es sich soooo richtig an!", erklärt sie ihre Entscheidung.

Wir freuen uns schon jetzt auf die BTN-Hochzeit von Milla und Leon. <3 Wie die Liebesgeschichte der beiden Turteltauben weitergeht, siehst Du immer montags bis freitags um 19 Uhr bei RTL II.

