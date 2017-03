Berlin – Tag und Nacht Milla: Ihr echter Name und alles über Milla und Leon

Berlin – Tag und Nacht Milla gehört zum Hauptcast der RTL II-Serie. Der echte Name von Berlin – Tag und Nacht Milla Brandt ist Liza Waschke. Seit 2013 ist sie bei BTN zu sehen. Milla ist eine offene, selbstbewusste und zielstrebige Person. Sie nimmt sich das, was sie möchte und geht manchmal auch über Leichen. Milla ist mega hot und kommt bei den Typen auch super an. Aber eigentlich will Milla nur Leon, doch mit ihm ist es schwierig...

Berlin - Tag und Nacht: Das sind alle Charaktere und Darsteller

Berlin - Tag und Nacht Milla und Leon

Milla und Leon waren bei Berlin - Tag und Nacht für lange Zeit ein Paar. Eigentlich lief ihre Beziehung richtig gut, doch dann traf Leon auf seine alte Schulfreundin Nina. Plötzlich steckte der Barkeeper im Gefühlschaos und fing mit Nina eine Affäre an. Als Milla von der Liebelei erfuhr, schoss sie Leon ab. Sie war sehr verletzt von seinem Verhalten und kann ihm die Affäre nicht verzeihen. Leon will Milla unbedingt zurück - wird sie ihm noch eine Chance geben?

Berlin - Tag und Nacht Milla: Steckbrief

Name: Milla Brandt

Wohnort: Matrix-Loft

Beruf: Gogo-Tänzerin im Matrix, Fitnesstrainerin

Musikstil: Elektro

Ihre Schwächen: Ist oft neidisch, schlechte Verliererin, geht mit dem Kopf durch die Wand

Ihre Stärken: Sie ist zielstrebig, hat ein gutes Herz

Ihr Style: Weiblich, verspielt, Tattoos

Ihr größter Wunsch: Die perfekte Liebe finden

Berlin – Tag und Nacht Milla: Alle Beziehungen

Ex-Freundin von: Kingston/Basti/Max/Vincent/Jimmy/Leon

Ex-Affäre von: Sascha/Tobi/Leon

One-Night-Stand von: Leon/Caro/Basti/Martin/Jimmy

Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger: