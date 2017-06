Berlin – Tag und Nacht: Marc Terenzi steigt ein!

Prominenter Besuch bei "Berlin – Tag und Nacht": Marc Terenzi wird in der RTL II Soap zu sehen sein. Der aktuelle Dschungelkönig wird das Matrix aufmischen. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Promi bei BTN eine Gastrolle übernimmt. Stars wie Elyas M'Barek, MC Fitti oder Culcha Candela waren schon in der RTL II Serie zu sehen.

Marc Terenzi steigt bei BTN ein!

Marc Terenzi taucht plötzlich im Matrix auf und Basti ist total überrascht vom prominenten Besuch. Allerdings hat Marc auch noch jemanden mitgebracht - seine Tochter und die, will in Berlin bleiben. Oh je! Stress ist vorprogrammiert und irgendwie sind Basti und Paula darin involviert!

Wird Marc Terenzi nun länger bei "Berlin – Tag und Nacht" bleiben? Und was passiert mit seiner Serientochter?