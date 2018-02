"Berlin - Tag und Nacht": Mandy verletzt sich schwer!

So richtig rund läuft es bei Basti und Mandy nicht. Nach der Trennung von Paula gab es ein großes Drama zwischen den Dreien. Jetzt könnte eigentlich alles so schön sein, doch immer wieder gibt es Dinge, die die Beziehung stören. Zuletzt hat Basti den Geburtstag seiner Freundin vergessen.

Am Morgen legt er sich richtig ins Zeug, um seine Vergesslichkeit wieder gut zu machen. Und es klappt sogar. Die Versöhnung der beiden fällt unglaublich leidenschaftlich aus, doch schon wieder kommt es zu einem Zwischenfall, der alles andere vergessen lässt. Mandy fällt so ungünstig auf die Bettkante, dass sie sich verletzt.

Trotz starker Schmerzen schleppt sie sich zur Arbeit. In der Schnitte bricht sie dann ausgerechnet vor Paula in Tränen aus und muss ihr gestehen, woher die Verletzung kommt und wie es erst so weit kommen konnte. Wieso läuft eigentlich immer alles schief? Wie es weitergeht und ob Mandy und Basti auch mal eine Woche ohne Dramen überstehen, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht."