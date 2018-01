"Berlin - Tag und Nacht": Mandy verägert Basti!

Zum neuen Jahr möchte Mandy bei "Berlin - Tag und Nacht" die Wohnung endlich umgestalten. Zu viel erinnert sie noch an ihre Vorgängerin. Am Anfang ist Basti allerdings noch nicht so begeistert davon - lässt sich aber überreden. So ein paar kleine Veränderungen können ja nicht schaden, oder doch?

Denn Mandy ist gedanklich schon viel weiter als Basti und hat einen großen Plan. Um die Wohnung komplett zu verändern, hat Mandy bei "Berlin - Tag und Nacht" sogar einen Innenarchitekten engagiert - jedoch ohne Basti davon zu erzählen. Da er Mandy liebt, gibt er nach und willigt ein.

Was er nicht ahnt: Der Kostenvoranschlag für das Vorhaben beträgt 18.000 Euro. Wie wird Basti darauf reagieren? Und können Mandy und er sich jetzt noch einig werden.