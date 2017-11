"Berlin - Tag und Nacht": Mandy und Basti wollen Kinder!

Als Basti Paula bittet, wenigstens an seinem Geburtstag nicht so mies zu sein, stürmt Paula aus der Wohnung. Doch bevor sie diese verlässt, klatscht sie Mandy noch die Geburtstagstorte ins Gesicht. Oh no! Später kommt es in der Schnitte mal wieder zum Streit. Dabei wirft Mandy Paula an den Kopf, dass sie ihm endlich das geben wird, was Paula ihm bisher nicht ermöglichen konnte - nämlich Kinder!

Wenig später findet Finja, die total aufgelöschte Paula auf einer Bank sitzend. Dort hecken die beiden Mädels einen Plan aus, um es Mandy und Basti heimzuzahlen. Sie wollen Bastis Sperma aus der Kinderwunschklinik holen, um Mandy damit zu erpressen. Krasse Sache! Wird es dazu kommen?

Als Basti und Paula später wieder streiten und er ihr an den Kopf wirft, dass die Ehe der beiden ein Fehler war, rastet Paula völlig aus und setzt ihren Plan in die Tat um. Doch wird es nur bei einer Erpressung bleiben? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".