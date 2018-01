"Berlin - Tag und Nacht": Mandy stylt Basti um!

Basti fühlt sich unglaublich gedemütigt. Ein Kunde sagt ihm eiskalt ins Gesicht, dass er ihm nicht zutraut, der VIP-Lounge ein perfektes Flair zu verleihen. Basti kommt sich vor wie ein Loser, der seinen Job nicht richtig machen kann.

Als Mandy ihm später dann auch noch sagt, dass sie nicht so zufrieden mit seinem Look ist und er mehr aus sich machen könnte, ist er noch zerknirschter. Er lässt sich aber am Ende zu einem Umstyling überreden.

BTN-Mandy ist begeistert von seinem neuen Look und findet ihn total heiß. Bei seinen Freunden kommt der neue Basti allerdings gar nicht gut an. Die machen sich eher lustig. War jetzt also alles umsonst?

Nein, denn bei den VIP-Gästen im Matrix sorgt er für Aufsehen und kann begeistern. Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".