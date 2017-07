"Berlin - Tag und Nacht" feiert einen Rückkehrer: Malte ist wieder bei BTN! Nach seinem Ausraster in der Schnitte, musste er nach Münster ziehen - nun will er aber zurück in Haupstadt. Doch das hängt nicht allein von ihm ab.

Berlin - Tag und Nacht: Malte hält es nicht mehr aus

Jannes möchte die betrübte Eule aufmuntern und plant mit ihr einen entspannten Tag. Doch dann steht auf einmal sein Bruder Malte unerwartet auf der Dachterrasse von "Berlin - Tag und Nacht". Er hält es nicht länger in Münster aus und will wieder nach Berlin kommen. Jannes macht Malte verständlich, dass er sich mit Paula vertragen muss, damit er in Berlin bleiben kann. Eule rät Jannes dazu, Malte Rückendeckung zu geben und ihn zu Paula zu begleiten.

Ein Fehler, wie sich später zeigen wird: Brian will die Gunst der Stunde nutzen und spricht erneut mit Eule, um sie von einer Beziehung zu überzeugen. Kommen die beiden wieder zusammen? Und wird Paula Malte verzeihen und ihn wieder aufnehmen? Das erfahren wir täglich ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2.

