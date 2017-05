"Berlin - Tag und Nacht": Liebes-Chaos zwischen Eule und Jannes!

Liebes-Chaos bei "Berlin - Tag und Nacht"! Nachdem sie Eule und Jannes bei BTN gerade erst näher gekommen sind, scheint die Geschichte kein gutes Ende zu nehmen. Ausgerechnet Jannes selbst hat sich bei seinem Bemühungen um die tätowierte Schönheit jetzt wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht.

"Berlin - Tag und Nacht": Kuss zwischen Jannes und Eule?

Eigentlich deutete alles auf ein neues Traumpaar bei "Berlin - Tag und Nacht" hin: Nach der gemeinsamen Sprayaktion knisterte es gewaltig zwischen Jannes und Eule. Speziell Erstgenannter kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Eule ist echt der Hammer! Seit unserer letzten Sprayaktion muss ich jeden Tag an sie denken", erzählt der Tätowierer. Er legt deswegen alles darauf an, seiner Angebeteten noch ein Stück näher zu kommen.

Alle News zu Berlin - Tag und Nacht - hier klicken

Im Proberaum ist es dann soweit: Am Schlagzeug unterstützt er Eule musikalisch und will versuchen, sie zu küssen. Es läuft aber nicht wie geplant: Die anderen Band-Kollegen betreten plötzlich den Raum und zerstören den Moment. Doch es kommt noch härter: Als Eule am Abend in einer Bar angebaggert wird, geht Jannes dazwischen, was dieser jedoch überhaupt nicht gefällt. Hat sich Jannes damit seine Chancen bei ihr kaputt gemacht? Eule sucht nach dem Bar-Vorfall ein klärendes Gespräch...

Beendet Eule ihren Flirt schon, bevor er richtig begonnen hat? Das erfahren wir heute ab 19:00 Uhr bei Berlin - Tag und Nacht auf RTL 2.