"Berlin - Tag und Nacht": Leon stellt sich gegen Milla!

André ist bei "Berlin - Tag und Nacht" wieder aus dem Urlaub zurück. Allerdings ist er nicht alleine. Er hat eine Frau im Arm, die er ohne Bedenken mit in die WG bringt. Und das, obwohl Nina noch nicht lange weg ist.

Milla ist davon gar nicht begeistert und fühlt sich total vor den Kopf gestoßen. Sie vermisst ihre Freundin und weiß genau, wie sehr sie André geliebt hat. Aus diesem Grund möchte sie in ihren Abwesenheit verteidigen und mischt sich in seine Angelegenheiten ein. Sie erzählt dem Mädel eiskalt von Andrés Chlamydieninfektion und kann sie so in die Flucht schlagen.

Daraufhin eskaliert die Stimmung in der WG völlig - Leon schlägt sich sogar auf die Seite von André und kann seine Wut gut verstehen. Für seine Frau hingegen hat er kein Verständnis. Wie konnte sie das nur tun? Eine gute Gelegenheit, um die derzeitige Wohnsituation komplett zu überdenken.

Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".