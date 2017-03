Berlin - Tag und Nacht wäre ohne Leon Hoffmann (gespielt von Sandy Fähse) wohl ein gutes Stück langweiliger. Der charismatische und teilweise arrogante Barkeeper gehört zu den Hauptdarstellern bei BTN und ist für sein aufbrausendes Temperament sowie seine Liebe für Frauen bekannt. Speziell Milla hat es ihm dabei angetan, mit der eine On- und Off-Beziehung führt.

Bei Berlin - Tag und Nacht gilt für Leon das Sprichwort "Harte Schale, weicher Kern". Für ihn ist es eine Schwäche, Gefühle zu zeigen und sein taffes Image sowie sein Aussehen sind ihm deswegen sehr wichtig. Das hat allerdings auch seinen Preis: Er hat keine richtigen Freunde, sondern eher nur Bekannte. Er legt ein typisches "Alpha-Männchen-Verhalten" an den Tag und hat deswegen auch keine Ausbildung und arbeitet als Barkeeper im Heizhaus. Er möchte sich niemandem unterstellen. Sein Bad Boy Image kommt aber bei vielen Frauen trotzdem gut an.

Berlin - Tag und Nacht Leon: Seine Familie

Leon ist bei BTN der große Bruder von Paco. Gemeinsam mit seinem Bruder hat er schon so einige Fraugen-Geschichten erlebt und Paco alles beigebracht, was, in seinen Augen, Spaß bringt.

Bruder: Paco

Onkel: Jamie

Mutter: Tatjana

Berlin - Tag und Nacht Leon: Seine Beziehung zu Milla

Mal sind sie bei Berlin - Tag und Nacht zusammen, dann wieder nicht: Zwischen Milla und Leon herrscht eine sehr komplizierte Beziehung. Wegen einer Affäre mit Nina, die er noch aus der Schulzeit kennt, verließ Milla ihn. Trotzdem kommen die beiden nicht wirklich von einander los.

Wie es aussieht, stehen Leon und Milla tatsächlich davor, bei BTN wieder zusammen zu kommen (Stand: März 2017). Das verkappte Traumpaar scheint einfach für einander bestimmt.

Berlin - Tag und Nacht Leon: Seine Beziehung zu Nina

Leon und Nina kommen aus dem gleichen kleinen Dorf im Sauerland und gingen gemeinsam zur Schule. Anfangs hatten die zwei nur einen One Night Stand, es entwickelte sich dann doch eine längere Affäre, während er eigentlich mit Milla zusammen war. Im exklusiven BRAVO Interview sagte Leon, dass Nina sein größter Fehler war, da er dadurch Milla verlor.

Weitere One Night Stands und Affären von Leon Hoffmann bei Berlin - Tag und Nacht:

Miri

Maggie

Chantal

Daniela

Caro

Diana

Lou

Kathrin

Jenny

Leon wird seinem Ruf als Frauenheld bei Berlin - Tag und Nacht also definitiv gerecht.

Berlin - Tag und Nacht Leon: Ausstieg?

Leon Hoffmann ist dem Serien-Ausstieg nur knapp entgangen. Nach einem Autounfall befürchteten Fans von Berlin - Tag und Nacht das Schlimmste. Über einen Ausstieg wurde spekuliert. Leon entging dem Serien-Tod jedoch glücklicherweise und er ist, bist aufs erste, auch weiterhin bei BTN zu sehen. Weitere Fakten und Infos zu Leon Hoffmann bei Berlin - Tag und Nacht findest Du oben im Video!

