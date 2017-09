"Berlin - Tag und Nacht": Krätze möchte Rapper werden!

Bei "Berlin - Tag und Nacht" hat Krätze einen neuen Traum, den er auch direkt in die Tat umsetzt. Er möchte Musik machen und angefangen zu rappen. Seine Freundin Emmi stößt er mit dieser Idee völlig vor den Kopf. Doch er hat auch schon einen Einfall, wie er Emmi davon überzeugt, dass sein Plan einfach der Hammer ist.

"Berlin - Tag und Nacht": Alle Schauspieler und Charaktere

Krätze ist einfach nur begeistert von seiner Idee. Er möchte seine Vision sofort in die Tat umsetzen und sich ein Tonstudio in das Hausboot bauen lassen. Da sein gespartes Geld nicht dafür reicht, geht er an das gemeinsame Geld, das eigentlich auch Emmi gehört. Er fragt Emmi nicht einmal und handelt einfach.

Natürlich ist Emmi davon gar nicht begeistert. "Was habe ich von dem Ganzen? Ich meine, es war ja auch mein Geld!", stellt sie entsetzt fest. Krätze erkennt allerdings nicht, dass er irgendetwas falsch gemacht hat. Er denkt an eine strahlende Karriere als Rapper.

Jetzt möchte er Emmi mit einem selbst geschriebenen Rap-Song überzeugen, dass die Investition vollkommen richtig war. Wird ihm das gelingen? Oder reißen die beiden das Tonstudio schon bald wieder ab?

Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht."