Berlin – Tag und Nacht: Krätze ist auch ohne Miri ein guter Vater für Baby Ben Daniel

Schwere Zeiten für Krätze von "Berlin - Tag und Nacht" - er muss sich nach dem Verschwinden von Miri alleine um das Baby Ben Daniel kümmern und macht das wirklich gut. Krätze ist der leibliche Vater von Ben Daniel. Und obwohl der kleine Sohnemann keine Probleme macht, konnte Miri keine Muttergefühle für ihn entwickeln. Die Blondine hat den Unfalltod von Daniel einfach noch nicht verkraftet und ist überfordert. Nun hat Miri Krätze und Baby Ben Daniel alleine in Berlin gelassen. Und wie macht sich Krätze als Vater?

Berlin – Tag und Nacht Krätze ist für Baby Ben Daniel da

Auf der Facebookseite von BTN teilte Vater Krätze ein emotionales Video mit seinem Sohn Ben Daniel. Die BTN-Fans finden, dass Krätze sich gut um den Kleinen kümmert. "Krätze ist durch den Kleinen endlich erwachsen geworden. So schön wie er sich um den Kleinen kümmert", schreibt eine Userin. "Krätze Du bist ein toller Papa", und "Respekt an Dich Krätze.!", heißt es in den Kommentaren weiter. "Krätze ist voll der gute Vater. Hoffentlich schafft das bald Miri auch", schreibt ein Fan in der Hoffnung, dass Miri aka Josephine Welsch doch noch zu Berlin – Tag und Nacht zurückkehrt.