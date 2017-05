Berlin - Tag und Nacht Krätze: Alle Infos zum BTN-Charakter

"Berlin - Tag und Nacht" Krätze wird in der RTL 2-Soap von Marcel Maurice Neue verkörpert. Karsten "Krätze" Rätze ist seit Folge 3 der Chaot schlechthin bei BTN und der beste Freund von Schmidti. Er lebt in den Tag hinein und macht meistens das, worauf er gerade Lust hat. Durch diese Lebenseinstellung passieren Krätze oft Missgeschicke, die ihn bei "Berlin - Tag und Nacht" in Schwierigkeiten bringen.

Der BTN-Charakter Krätze ist zudem eine ziemlich eifersüchtige Persönlichkeit. Neuankömmlinge haben bei ihm anfangs einen schweren Stand, weil ihm seine Crew sehr wichtig ist. Mit der Zeit gewöhnt sich Krätze aber an neue Gesichter und akzeptiert sie als der Teil der Gruppe.

Berlin - Tag und Nacht: Krätze ist Vater von Ben Daniel

Krätze ist einer der Charaktere bei "Berlin - Tag und Nacht", die schon Nachwuchs bekommen durften. Er und Miri sind die Eltern von Baby Ben Daniel, der seit April in der Serie zu sehen ist. Mit seiner Rolle als Vater hatte Krätze jedoch viele Probleme: Zuerst ließ Miri ihn und das Baby im Stich, danach wurde Ben Daniel Opfer eines Unfalls mit Verbrühungen und deswegen stand auch noch das Sorgerecht in Frage.

Nach all dem Trubel um Ben Daniel, versucht Krätze jetzt einfach ein guter Vater zu sein.

BTN-Krätze: Seine Beziehungen bei "Berlin - Tag und Nacht"

BTN-Krätze hat mit Miri zwar ein gemeinsames Kind, zusammen ist das einstige Paar jedoch nicht mehr. Zudem war der ehemalige Anführer einer Straßengang mit Hanna verlobt, doch zu einer Hochzeit kam es am Ende auch hier nicht. Besonders problematisch war außerdem seine Beziehung mit Emmi, die Ex von seinem besten Freund Schmidti. Diese Romanze machte Schmidit sogar so fertig, dass er kurzzeitig "Berlin - Tag und Nacht" verließ.

Alle Beziehungen und Romanzen von BTN-Krätze in der Übersicht:

Ex-Verlobter von Hanna

Ex-Freund von Miri, Lucy & Emmi

One Night Stand von Bea

Berlin - Tag und Nacht Krätze: 5 Fakten zum BTN-Charakter

