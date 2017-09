Es wäre das "Berlin - Tag und Nacht"-Comeback des Jahres! Angeblich steigt Ranndy Frahm wieder in die Serie ein. In der Rolle als Theo hat er in der Vergangenheit für ziemlich großen Ärger gesorgt. Es wird also spannend!

Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht" Darsteller Bei "Berlin - Tag und Nacht" könnte es nach mehreren Ausstiegen mal wieder ein großes und überraschendes Comeback geben. Denn möglicherweise kehrt Ranndy Frahm in der Rolle des Theo zurück. Ein Indiz dafür ist, dass Jannes und Malte ganz sicher Besuch erwarten, mit dem sie ganz klar nicht rechnen. Denn eigentlich möchten die beiden nichts mehr mit ihrem Vater zu tun haben. Oder handelt es sich bei der "Berlin - Tag und Nacht"-Rückkehr doch um eine weitere unerwartete Person? Um wen es sich genau handelt, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht". Berlin - Tag und Nacht

Berlin Tag und Nacht

RTL 2

RTL II

