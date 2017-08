Berlin - Tag und Nacht: Kommt Alessia mit Matti zusammen?

Berlin - Tag und Nacht war für Alessia in letzter Zeit mit ziemlich viel Herzschmerz verbunden. Mit ihrem Schwarm David ist sie leider nicht zusammengekommen, stattdessen baggert momentan Lisa heftig an dem BTN-Schönling. Um Alessia endlich über David hinwegkommen zu lassen, hatte diese auch einen Plan: Sie verkuppelt ihre Freundin einfach mit einem neuen Mann, damit sie "freie Bahn" hat. Doch wird das gelingen?

Berlin - Tag und Nacht: Matti will Alessia küssen

Lisa tritt am Morgen in eine Reißzwecke. David trägt sie zur Couch, um sie zu verarzten. Dabei merkt Lisa einmal mehr, wie verliebt sie in David ist. Sie beschließt, Alessia zu fragen, wie denn ihre Verabredung mit Matti vom Vortag war. Diese erzählt ihr, dass sie es ganz gut fand. Da wittert Lisa ihre Chance und redet ihrer Freundin ins Gewissen, dass sie sich doch gleich wieder bei ihm melden soll. Gesagt, getan!

Alessia hat eine neue Verabredung mit Matti. Auch beim erneuten Treffen läuft alles super, bis er jedoch versucht die BTN-Beauty zu küssen. Für Alessia geht alles viel zu schnell und sie beendet das Date. Ist Lisas Plan nun geplatzt? Was wird aus Alessia und Matti? Das erfahren wir ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2.

