Berlin Tag und Nacht: Kommen Peggy und Joe wieder zusammen?

Peggy und Joe von "Berlin – Tag und Nacht" galten lange Zeit als DAS Traumpaar der RTL II Serie. Die Trennung war für alle Fans ein riesen Schock. Doch jetzt könnte das Ex-Ehepaar wieder zusammenkommen. Hier liest Du die ganze Geschichte.

Peggy und Joe gehören seit Beginn an zu den Zuschauerlieblingen der Serie. Die BTNler haben viele Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert. Auch als Joe im Knast saß, stand Peggy ihm die ganze Zeit zur Seite. In Zusammenarbeit mit Alina hat sie dafür gesorgt, dass seine Werkstatt verkauft wird, um das Geld für seine Kaution zu nutzen. Joe ist seit wenigen Tagen auf freiem Fuß und kann bis zum Prozess in der BTN-WG wohnen.

Berlin Tag und Nacht: Liebes-Comeback bei Peggy und Joe?

Erst vor einigen Monaten haben sich Peggy und Joe scheiden lassen und damit einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Beziehung gezogen. Aber war das wirklich die richtige Entscheidung? Oder gehören die BTNler doch für immer zusammen?

Seitdem Joe wieder in Freiheit lebt, verbringt das Ex-Paar nämlich ziemlich viel Zeit miteinander. Die beiden verstehen sich besser denn je zuvor. Sollten sie ihrer Liebe noch eine Chance geben?

"Berlin - Tag und Nacht" läuft immer montags bis freitags um 19 Uhr bei RTL II.

