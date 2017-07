Bei "Berlin - Tag und Nacht" hat sich in der gestrigen Folge ein Liebes-Comeback angebahnt. Eule und Brian haben die Nacht miteinander verbracht - doch Eule bereut ihre Entscheidung direkt am nächsten Morgen. Sie tritt die Flucht an und lässt Brian im Loft zurück. Dieser ist sich seiner Sache jedoch ziemlich sicher - er ist mit seiner großen Liebe jetzt wieder zusammen. Doch die BTN-Beauty sieht das leider ein wenig anders...

Im Gespräch mit Nina erklärt Eule, dass die Nacht wirklich schön war, sie aber auf keinen Fall mehr eine Beziehung mit ihrem Ex will: "Brian ist kaputt, war kaputt und wird auch immer kaputt bleiben. Ich muss die Finger von dem Typen lassen. Seelenverwandschaft hin oder her, es geht einfach nicht mehr!", sagt sie zu ihrer Freundin. Als Eule zurück ins Loft kommt, erfährt sie, dass Brian noch immer da ist und auf sie wartet. Wird sie es schaffen, diesmal wirklich einen Schlussstrich zu ziehen... oder wird Brian sie erneut um den Finger wickeln? Die Entscheidung gibt es heute bei "Berlin - Tag und Nacht" ab 19 Uhr auf RTL 2.

Bei "Berlin - Tag und Nacht" herrscht großes Gefühlschaos. Eule und Brian kommen sich immer wieder näher, um sich dann doch wieder von einander zu entfernen. Eule will die Sache nun endgültig beenden, doch so leicht lässt sich ihr Lover nicht abwimmeln...