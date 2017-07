"Berlin - Tag und Nacht": Kommen Elli und Brian wieder zusammen?

So heißen die BTN-Stars mit echtem Namen - hier klicken!

"Berlin - Tag und Nacht": Brian überrascht Elli

Elli will mit den Mädels bei "Berlin - Tag und Nacht" einen entspannten Nachmittag auf der Dachterrasse verbringen, Doch plötzlich taucht Brian auf. Eule ist genervt, sie wollte ihn nicht sehen. Das ist dem verliebten Musiker jedoch egal. Er zückt seine Gitarre und spielt seiner Angebeteten und den Girls direkt ein Ständchen. Irgendwann machen sich Milla und Caro aus dem Staub, um Eule die Möglichkeit zu bieten, mit Brian alleine zu sein.

Dieser will die Chance nutzen und Elli wieder für sich gewinnen. "Meine Galaxie dreht sich nur um dich", sagt er verliebt. Sichtlich angetan von der Mühe, die sich Brian gibt, überlegt die Beauty ihm vielleicht doch noch einmal eine Chance zu geben. Das Ganze geht sogar so weit, dass die beiden am Abend im selben Bett schlafen. Ob die gemeinsame Nacht für neue Schmetterlinge im Bauch bei Elli sorgt?

Alle News zu "Berlin - Tag und Nacht" - hier klicken!

Das erfahren wir täglich ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2.