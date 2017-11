"Berlin - Tag und Nacht": Kim will aus Berlin verschwinden - Kim steht vor einer schwierigen Entscheidung: Nach dem Terror der letzten Wochen ist Basti klargeworden, dass er sich nicht gut genug um seine Nichte kümmern kann. Kim soll nun entscheiden, ob sie lieber zu ihrem Vater oder ihrer Mutter geht. Sie will jedoch eigentlich zu keinem der beiden Elternteile zurück. Nach der Versöhnung mit Pascal und Nik schmiedet sie daher einen Plan, aus Berlin zu verschwinden...

Berlin - Tag und Nacht: Kim will abhauen!

Am Morgen überraschen die Jungs "Berlin - Tag und Nacht"-Kim mit einem Frühstück. Es scheint ein guter Start in Tag zu werden, bis plötzlich Jacky in der WG steht. Sofort geht sie auf Kim los und die Jungs müssen sie zurückhalten. Kim möchte unbedingt einen Neuanfang – auch mit Jacky. Daher sucht Kim das Gespräch mit ihr: "Wir sind doch so eine tolle Clique gewesen", sagt sie, doch Jacky will nichts mehr von ihr wissen: "Ich vermisse dich nicht. Du hast hier alles kaputt gemacht!"

Als Basti mit Kims Mutter vor dem Hauseingang steht, hauen Kim und die Jungs ab. Zusammen schmieden sie einen Plan: Sie wollen abhauen und woanders neuanfangen – am liebsten mit Jacky. Die drei warten am vereinbarten Treffpunkt, aber Jacky taucht nicht auf. Stattdessen steht plötzlich jemand anders vor ihnen…