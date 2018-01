"Berlin - Tag und Nacht": Kann David Lisa nicht befriedigen?

David muss bei "Berlin - Tag und Nacht" mit anhören und erfahren, dass sich Lisa scheinbar regelmäßig im Bad selbst befriedigt. David macht sich sofort Gedanken und vermutet, dass Lisa mit ihrem Sexleben nicht zufrieden ist.

Als er dann auch noch einen Vibrator findet, zweifelt er völlig an sich. Er stellt sogar die Beziehung in Frage. Liebt sie ihn überhaupt wirklich? Oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Bei Leon kotzt sich David aus und der stachelt ihn sogar nur noch mehr an - eigentlich hatte er sich ein paar tröstende Worte erhofft.

Um zu zeigen, was er drauf hat, verführt er Lisa anschließend nach allen Regeln der Kunst. Obwohl er sich voll reingehängt hat, bekommt er am Ende nur einen ernüchternden Kommentar, der ihn nicht wirklich glücklich macht und sein Ego noch mehr leiden lässt.

Was wird David jetzt tun? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".