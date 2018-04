Es ist noch gar nicht so lange her, da haben Jenefer Riili („Alessia“) und Matthias Höhn („Pascal“) von „Berlin – Tag und Nacht“ die Baby-Bombe platzen lassen. Schon geht es weiter mit süßen News, diesmal von einem anderen BTN-Star.

Bei Pascal Kappés von „Berlin – Tag und Nacht“ geht alles ziemlich fix

Am 16. Februar erkündete „Berlin – Tag und Nacht“-Darsteller Pascal Kappés (alias "Pascal") nach nur drei Monaten Beziehung seine Blitzhochzeit mit Freundin und Ex-„Bachelor“-Kandidatin Denise Temlitz. Die akzeptiert ihn, laut seines Instagram-Posts nämlich genauso, wie er ist. Haaach!

Die Fans haben es schon länger geahnt

Es wurde seit einiger Zeit gemunkelt und spekuliert, ob Pascal Kappés von „Berlin – Tag und Nacht“ und seine Denise Nachwuchs erwarten. Auch in den Kommentaren der beiden TV-Sternchen wurde das Gerücht um eine Schwangerschaft immer wieder aufgegriffen. Und die Tatsache, dass man seit einiger Zeit Denise‘ Bauch nicht mehr in ihren Posts zu sehen bekam, ließ die Gerüchteküche noch mehr brodeln. Doch, offiziell bestätigen wollten es die beiden bis dahin nicht…

BTN-David wird Papa

Heute dann die tolle Überraschung: Pascal Kappés und Denise Temlitz lüfteten in ihrer Insta-Story das gut gehütete Geheimnis: „Ja, wir sind schwanger“. Weiter erklärten sie, dass sie die Neuigkeit so lange für sich behalten hatten, da gerade die Anfangszeit einer Schwangerschaft sehr kritisch ist. Jetzt ist wohl sicher, dass es dem Baby gut geht. Die beiden sind überglücklich und freuen sich, die Botschaft und alles, was noch so kommt, mit ihren Followern zu teilen. Wir freuen uns mit den werdenden Eltern und sagen „Herzlichen Glückwunsch“!