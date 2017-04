Berlin - Tag und Nacht Joe Möller: Alle Infos zu BTN-Joe!

Berlin - Tag und Nacht ohne Joe Möller? - Unvorstellbar! BTN-Joe aka Lutz Schweigel gehört seit Folge 1 zu beliebtesten Charakteren der RTL II Soap. Dem 45-Jährigen gehört die Haupt-WG bei Berlin - Tag und Nacht und durch seine fürsorgliche, fast väterliche Art den anderen Bewohnern gegenüber hat er den Spitznamen "Papa Joe" verpasst bekommen.

Auf dieser Seite erfährst Du alle Infos zu Joe Möller bei Berlin - Tag und Nacht!

Joe Möller: Freundin bei Berlin - Tag und Nacht

Joe Möller ist bei Berlin - Tag und Nacht momentan Single. In der Liebe hatte der gute BTN-Joe bislang allgemein leider nicht so viel Glück. Zwar war er lange Zeit mit Peggy zusammen und sogar verheiratet, jedoch scheiterte die Ehe schließlich. Danach kam es zu einer Beziehung mit Jenny, die allerdings auch in die Brüche ging.

Weitere Romanzen hatte Joe bei Berlin - Tag und Nacht mit:

Anja

Linda

Jill

Viola

Ronja

Pamela

Holly

Kati

Doro

Eva

Joe Möller: Seine Rolle bei Berlin - Tag und Nacht

Joe Möller gehört bei Berlin - Tag und Nacht die Haupt-WG der Soap. Die Bewohner sind für ihn, zum größten Teil, wie eine Familie und er wird von Freunden häufig bei Problemen aufgesucht, da er immer gute Ratschläge parat hat. Neben der WG arbeitet Joe außerdem mit Fabrizio und Alina in einer KFZ-Werkstatt in Berlin. Zudem verdiente sich der 45 Jahre alte Fitness-Fan, eine Zeit lang, Geld als Trainer in einem Boxclub dazu.

BTN-Joe ist übrigens der einzige Charakter der Serie, der auch schon Opa ist. Tochter Hanna brachte, im Laufe der Show, die kleine Joanna zur Welt.

