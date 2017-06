Bei "Berlin – Tag und Nacht" ist Joe der WG-Papa. Jetzt kommt raus, dass er noch einen Sohn hat - David. Alle Infos zur Vater-Sohn-Geschichte um Joe und David, liest Du in unserer Vorschau.

Berlin – Tag und Nacht: Joe erfährt von seinem Sohn David!

Joe von BTN macht gerade eine schwere Zeit durch: Erst die Trennung von Jenny, dann die Verhaftung wegen Mord und nun meldet sich seine Mutter Ute auch noch überraschend bei ihm. Joe hat ihr von seiner Zeit im Knast bislang nichts erzählt, aber auch Ute hat ein Geheimnis vor ihrem Sohn, welches sie nun lüften möchte.

Ute erzählt Joe nämlich, dass seine alte Cliquen-Freundin Jeanette sich bei ihr gemeldet hat. Laut Jeanette möchte ihr 26-jähriger Sohn gerne seinen Vater kennenlernen - und das soll Joe sein. Das BTN-Urgestein wusste bisher nur von seiner Tochter Hanna aka Anne Wünsche. Aber ein zweites Kind... Joe ist total aufgewühlt und weiß nicht, was er machen soll. Daher sucht er Rat bei Peggy. Soll er seinen Sohn kennenlernen, oder nicht? Durch Zufall findet Peggy auf Instagram ein Video von einem jungen Mann, der nach seinem Vater sucht. Dabei handelt es sich um David, der offensichtlich Joe's Sohn ist.

David ist offenbar der Sohn von BTN Joe. RTL II

BTN Joe will seinen Sohn David kennenlernen!

"Und das soll jetzt also mein Sohn sein? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich die Kraft habe ihn kennenzulernen und ihn dann eventuell gleich wieder zu verlieren.“, sagt Joe zu Peggy. "Also ich wüsste was ich an Deiner Stelle tun würde!“, antwortet die Blondine. Nach einer kurzen Bedenkzeit hat sich Joe dazu entschieden, seinen Sohn David kennenzulernen. Deshalb macht er sich auf den Weg zu Jeanette, die ihm dann die ganze Wahrheit erzählt.