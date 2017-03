Berlin – Tag und Nacht: Jessica aka Chameen Loca kommt zur RTL II Serie zurück!

Wann kommt BTN-Jessica aka Chameen Loca zurück?

Chameen Loca wurde auch bereits am Set von "Berlin – Tag und Nacht" gesichtet, wie uns der Insider verrät. Es wird also nicht mehr lange dauern, bis Jessi wieder bei BTN zu sehen ist. Ob es sich bei der Rückkehr um ein Mini-Comeback handelt, oder ob Jessica für länger bei BTN bleibt, ist derzeit unklar. Die Rückkehr von Chameen Loca wurde vom Sender bislang auch noch nicht offiziell bekanntgegeben.

Warum hat Chameen Loca BTN verlassen?

Die BTN-Darstellerin hat sich in kurzer Zeit einen sehr erfolgreichen und schnell wachsenden YouTube-Channel aufgebaut. "Ich muss mich auf eine Art und Weise noch ein bisschen selbst finden", erklärte sie ihren BTN-Ausstieg weiter. "Ich bin ausgestiegen und gestern lief meine letzte Folge bei "Berlin - Tag & Nacht". [...] Ich bin mit einem lachenden und einem weinendem Auge gegangen", erklärte Chameen vor einigen Monaten in einem ihrer YouTube-Videos. "Ich bin wahnsinnig dankbar für die Erfahrung, die ich bei BTN sammeln konnte und bin jetzt bereit, mal zu schauen, was die Welt sonst noch für mich offen hält."

Inzwischen scheint Chameen Loca ihre BTN-Crew aber vermisst zu haben. Offenbar steht eine Rückkehr von Jessica bei "Berlin - Tag und Nacht" kurz bevor.

