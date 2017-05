Berlin – Tag und Nacht: Jannes und Malte streiten wegen Theo!

Bei "Berlin – Tag und Nacht" leben Jannes und Malte ohne ihre Eltern in Berlin. Eigentlich sind die Brüder zu ihrem Vater Theo gezogen, doch nachdem er seinen Tod vorgetäuscht und somit alle BTNler gegen sich aufgebracht hat, verließ er die Hauptstadt. Da Malte noch nicht volljährig ist, tragen Paula und Basti die Verantwortung für ihn. Auch Jannes haben die beiden zu Beginn bei sich wohnen lassen, bevor er ins Matrix-Loft gezogen ist.

Berlin – Tag und Nacht: Theo meldet sich!

Und deshalb hat Theo überraschend einen Brief an seinen älteren Sohn geschickt. Darin enthalten sind 8.000 Euro, sodass Jannes und Malte nicht mehr auf Paulas und Bastis Tasche liegen müssen.

Doch Jannes will das gesamte Geld wieder zurückschicken. Er möchte kein Geld von seinem Vater annehmen. Malte hingegen will wenigstens seinen Anteil von 4.000€ behalten. "Du musst mir dieses Geld aus den toten Fingern zerren!“, entgegnet ihm sein Bruder wütend. Die beiden sind sich absolut uneinig, was sie mit dem Geld anstellen. Gerät die Situation zwischen Jannes und Malte nun außer Kontrolle?

"Berlin - Tag und Nacht" läuft immer montags bis freitags um 19 Uhr.