"Berlin - Tag und Nacht": Jannes tätowiert Eule!

Jannes ist ziemlich aufgeregt und mächtig stolz, denn heute darf er sein erstes richtiges Tattoo bei einer Kundin stechen. Dafür hat er natürlich noch einmal geübt und sich professionell darauf vorbereitet.

Als es allerdings so weit ist, verlassen ihn die Nerven. Er schafft es nicht, seine Hand ruhig zu halten und hat furchtbare Angst, das Tattoo völlig zu versauen. Aus diesem Grund macht er Platz für Krause, an den er die Tattoo-Machine geknickt übergibt. So hatte sich Jannes das nicht vorgestellt!

Enttäuscht verkriecht er sich zu Hause, wo Eule versucht ihn aufzubauen. Wenig später kommt Caro nach Hause, um Jannes abzuholen. Sie erklärt ihm, dass Krause ihn sehen will - Jannes vermutet schon das Schlimmste. Doch im Laden wartet nicht Krause, sondern Eule. Die möchte von ihm ein neues Tattoo.

Wird er es schaffen? Welches Motiv Jannes ihr stechen soll und wie es am Ende aussieht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht."

