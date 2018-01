"Berlin - Tag und Nacht": Jannes macht sich lächerlich!

Bei "Berlin - Tag und Nacht" will Jannes das Ansehen bei seinem Chef steigern. Als der Hilfe braucht, nutzt er die Chance, um sich richtig einzuschleimen. Doch das kommt nicht so gut an, wie gedacht!

"Berlin - Tag und Nacht": Betrügt Leon Milla? Jannes muss mit ansehen, wie sein Chef notgedrungen im Tattoostudio übernachten muss. Aus diesem Grund bietet er ihm Ninas alten Zimmer an. Daraufhin macht ihm Clara sofort Vorwürfe, denn sie glaubt, dass sich Jannes mit dieser Aktion nur bei Krause einschleimen will. Und plötzlich bekommt auch Krause selbst das Gefühl. Er möchte Jannes auf die Probe stellen. Er lässt sich Jannes Bett geben und verlangt Essen. Jannes tut alles für ihn. Auch Eule versucht den Wahnsinn zu stoppen - doch nichts hilft. Sie erklärt ihm, dass er sich auch für seine Karriere so etwas nicht gefallen lassen sollte. Jannes sieht das aber nicht, bis Krause schließlich etwas sagt, das ihn dann doch zum Ausrasten bringt. Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht". Berlin - Tag und Nacht

Berlin Tag und Nacht

BTN

RTL 2

RTL II

