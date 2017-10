"Berlin - Tag und Nacht": Jannes hintergeht Eule!

Bei "Berlin - Tag und Nacht" startet Eule gerade ihre Karriere als Sängerin. Nachdem sie jetzt die Chance bekam, ihren ersten eigenen Song "Deja-vu" im Tonstudio aufzunehmen, könnte sie jetzt so richtig durchstarten. Das Problem: Sie glaubt nicht so wirklich an sich. Ihr Freund Jannes möchte das aber ändern. . .

Josephine Welsch: Hat der BTN-Star heimlich geheiratet? Die Unsicherheit will bei Eule einfach nicht verschwinden. Nachdem sie nur widerwillig ins Tonstudio gegangen ist, um ihren eigenen Song aufzunehmen, sieht man ihr die Unzufriedenheit dann später auch an. Neben Jannes sind auch die Profis im Studio total begeistert und verstehen nicht, was Eule für ein Problem hat. Während Eule noch überlegt, was sie verändern kann, lässt sich Jannes den Song auf einem USB-Stick mitgeben. Genervt zieht er ab. Zu Hause angekommen schickt er den Song ohne Eules Wissen an verschiedene Plattenlabels. Das sie das nicht wollen würde, weiß er ganz genau. Selbst Nina, die alles mitbekommt, rät Jannes, es lieber zu lassen. Wie wird Eule wohl reagieren, wenn sie davon erfährt? Ist ihre Karriere jetzt zerstört, weil niemand ihren Song hören will, oder gelingt ihr Dank Jannes der Durchbruch? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht". Berlin - Tag und Nacht

