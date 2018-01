"Berlin - Tag und Nacht": Jacky versagt!

Jacky braucht dringend einen Job. Am Morgen hat sie deshalb einen Probetag in einem Café. Doch anstatt locker und entspannt an die Sache heranzugehen, ist sie unfassbar nervös. Am Ende des Tages steht fest: Das war ein absoluter Reinfall. Jacky war mit allem total überfordert - außer den Gästen.

Jacky konnte zeigen, dass sie gut mit Menschen umgehen kann. Ihr Chef willigt nur aus diesem Grund ein, dass sie sich noch einmal beweisen kann. Die Bedingung: Jacky muss mit ihren Barista-Fertigkeiten überzeugen. Hochmotiviert bittet sie die Jungs darum, ihr zu helfen, damit sie schnellstens die Kunst des Milchaufschäumens lernt.

Doch mal wieder lassen die sie völlig im Stich. Kann Jacky das Ruder auch alleine rumreißen? Oder wird sie erneut total versagen?