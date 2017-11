"Berlin - Tag und Nacht": Jacky verprügelt Kim!

Die Situation bei "Berlin - Tag und Nacht" wird für Kim immer lästiger. Mit ihrer Clique hat sie es sich so richtig verscherzt, doch anstatt sich alle einfach nur ignorieren, gehen sich alle den die Gurgel. Kim muss jetzt auch so richtig spüren, was es heißt, zu den Außenseitern zu gehören. . .

Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht" Darsteller Suchen sich Jacky, Nik und Pascal bald ein anderes Opfer? Darauf hofft Kim zumindest, denn die Lage ist gerade mehr als unangenehm. Als Kim in die Schule kommt, merkt sie nämlich, dass Jacky einfach alle gegen sie aufgehetzt hat. Für alle ist Kim die Schlampe und jeder lässt sie das auch spüren. Kim versucht stark zu bleiben und sich nicht unterkriegen zu lassen, doch als sie gemobbt wird, zieht sie sich weinend zurück. Als Pascal mitbekommt, was Kim gerade durchmacht, bekommt er Mitleid mit ihr und tröstet sie sogar. Das sorgt dafür, dass Kim wieder Hoffnung schöpft und glaubt, dass die anderen beiden ihr sicher auch bald verzeihen werden. Doch Jacky macht ihr ganz schnell einen Strich durch die Rechnung und geht auf dem Flur auf sie los. Es kommt zum Gerangel und Kim liegt am Boden. Wie es weitergeht und ob Kim und die anderen wieder Freunde werden, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht". Berlin - Tag und Nacht

