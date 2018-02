"Berlin - Tag und Nacht": Jacky rastet völlig aus!

Nach dem peinlichen Absturz möchte Jacky nun wieder nach vorne schauen. Jackys Mutter hat Geburtstag - ein guter Grund für den Teenger, sich hochmotiviert an die Vorbereitungen für eine Überraschung zu machen. Sie möchte ihrer Mutter einen schönen Tag bereiten, obwohl dieser sie auch an den Tod ihres Vaters erinnert.

Leider entgleitet Jacky der Tag völlig. Erst muss ihre Mutter miterleben, wie sie Ärger mit dem Ordnungsamt hat, weil sie sich nicht ausweisen kann und dann steht auch noch ihre Schwester vor der Tür. Diese kann Jacky überhaupt nicht leiden. Lilly crasht den Tag dann auch noch mit einer Ankündigung. Sie ist schwanger und super happy darüber.

Jacky kotzt das alles an, doch damit nicht genug. Plötzlich steht auch noch Gregor vor der Tür, der Jacky jahrelang misshandelt und geschlagen hat. Noch ein Grund, um so richtig auszuflippen. Was nun passiert und wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".