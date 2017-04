Berlin – Tag und Nacht: Ist Fabrizio aka Fernando Dela Vega ausgestiegen?

Bei "Berlin – Tag und Nacht" war Fabrizio schon länger nicht mehr zu sehen. Ist BTN-Darsteller Fernando Dela Vega etwa ausgestiegen?

Fabrizio aka Fernando Dela Vega gehört seit Jahren zum Hauptcast von "Berlin – Tag und Nacht". Doch während es derzeit in Berlin rund geht und sein bester Kumpel Joe im Knast sitzt, chillt Fabrizio in Italien. Seit Wochen ist er nicht mehr in der WG zu sehen. Eigentlich wollte der Italiener bloß seine Mutter besuchen, da diese krank ist. Doch das ist bereits eine Weile her. Ist Fabrizio Fabrizio aka Fernando Dela Vega möglicherweise heimlich ausgestiegen?

Das sagt RTL II zu BTN-Fabrizio:

BRAVO Online hat beim Sender nachgefragt, wie es um Fabrizio steht: "Er ist zurzeit in Italien“, so ein RTL II-Pressesprecher.

Von einem Insider haben wir erfahren, dass der BTN-Darsteller wohl immer wieder aufgrund von Krankheiten ausfallen würde. Wir hoffen, dass sich Fernando Dela Vega gut erholt und wieder regelmäßig bei BTN am Start ist. Wie es weitergeht ist montags bis freitags bei "Berlin – Tag und Nacht“ um 19:00 Uhr bei RTL II zu sehen.

Wie geht's bei BTN weiter?

Stirbt dieser BTN-STAR den nächsten Serientod?

