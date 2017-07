"Berlin - Tag und Nacht": Heißer Sex zwischen Nina und André?

Bei "Berlin - Tag und Nacht" könnte es schon bald ein neues Traumpaar geben. Zuletzt kamen sich Stripper André und Nina immer näher. Das Nina sich so sehr zu ihm hingezogen fühlt, könnte an den letzten Wochen liegen. Nachdem die nach Berlin kam, um ihre Träume zu verwirklichen, verliebte sie sich in Leon und fing eine wilde Affäre mit ihm an. Die ist jetzt vorbei ist. Beinah hätte sie die Beziehung zwischen Leon und Milla zerstört. Außerdem hat sie die Eisidee von Schmidti kaputt gemacht. Ist André jetzt ihr großer Lichtblick?

Nina und André kommen sich immer näher. Nina kann dem Stripper nur noch schwer widerstehen und André hat sich in den Kopf gesetzt, Nina noch heute rumzukriegen. Um sein Ziel zu erreichen, flirtet er mit ihr, was das Zeug hält und seine Auserwählte gibt sich ihm immer mehr hin.

Als die Loft-Mädels Nina auf die aktuelle Situation ansprechen, streitet die alles ob. Doch die ganze Sache ist so offensichtlich, dass sich alle sicher sind, dass Nina und André schon bald Sex haben werden. Und dann passiert es. Die beiden landen nackt im Whirlpool.

Haben die beiden tatsächlich Sex miteinander? Oder werden sie dabei gestört? Und wie geht es danach für sie weiter? Das alles zeigt RTL II montags bis freitags ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".

