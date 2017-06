Großes Drama um Kim bei "Berlin - Tag und Nacht": Die rebellische Schülerin und Basti geraten zunächst in einen Streit, nachdem sie nicht auf eine Party von ihrer neuen Schule gehen darf. Erst als alles wieder okay scheint, muss ihr Patenonkel einen schlimmen Schock verkraften - und macht sich große Vorwürfe!

"Berlin - Tag und Nacht": Kim verschwindet spurlos!

Kims erster Schultag bei "Berlin - Tag und Nacht" steht an und sie freut sehr darauf. Basti hingegen ist von der Brennpunkt-Schule absolut entsetzt und möchte sein Patenkind am liebsten sofort wieder von der Schule mitnehmen. Kim hingegen ist begeistert findet am ersten Tag direkt Freunde und fühlt sich in ihrem neuen Umfeld wohl. Am Abend findet sogar direkt eine Party statt, zu der sie unbedingt gehen möchte. Doch auch hier zeigt Basti wenig Begeisterung und erlaubt der jungen Serien-Tochter von Marc Terenzi nicht, das Berliner Nachtleben unsicher zu machen.

Um sein Vorhaben durchzusetzen, greift Basti zu einer drastischen Methode: Er schließt Kim einfach in seiner "Berlin - Tag und Nacht"-WG ein, worauf die kleine Rebellin komplett ausrastet. Erst als ihre neuen Freunde gemeinsam ewig auf Basti einreden, lässt dieser sein Patenkind doch gehen. Ein riesiger Fehler, wie sich herausstellt: Kim meldet sich nicht wie vereinbart zurück und verschwindet spurlos. Basti macht sich sofort große Vorwürfe: Ist der Schülerin etwas passiert?

Das komplette Drama um Kim und was es mit ihrem Verschwinden auf sich hat, erfahren wir täglich ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2!