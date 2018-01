"Berlin - Tag und Nacht": Großer Zoff zwischen Joe und David!

Bei "Berlin - Tag und Nacht" knallt es so richtig im "Body Burn". Der Grund: Joe und David geraten aneinander, als dort die Dusche überläuft. Schuld daran ist laut Joe sein Sohn. Denn eigentlich sollte der schon längst einen Klempner organisiert haben, der den Schaden beseitig. David hat es allerdings vergessen.

Nun ist das Fitness-Studio feucht. Während die beiden versuchen, den Betrieb aufrechtzuerhalten, müssen sie feststellen, dass der Schaden so groß ist, dass sie den Laden erst einmal dicht machen müssen. Was für ein Ärger, , , Trotz allem möchte sich Joe weiterhin hilfsbereit zeigen und erinnert David daran, dass er ihm versprochen hatte, ihm bei der Reparatur seines Autos zu helfen, da er dieses auch für sein anstehendes Date mit Lisa benötigt.

Doch David bockt rum und lehnt Joes Hilfe ab. So stur war er noch nie. Was ist nur mit ihm los? Was Davids Problem ist und ob er sich wieder einkriegt, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht."