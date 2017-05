Berlin - Tag und Nacht: Greta wird von ihrem Ex-Freund bedroht!

Bei "Berlin - Tag und Nacht" ist Greta einfach verschwunden. "Leute, euch ist schon bewusst, dass Greta seit zwölf Stunden weg ist!“, macht Alessia ihren Mitbewohnern klar. Die Italienerin macht sich Sorgen um ihre Freundin.

Kurz darauf ruft Alina Alessia an und sagt ihr, dass Greta von ihrem Ex-Freund Tom im Tanzstudio festgehalten wird. Was ist in Berlin passiert? Und kann Greta befreit werden? Alle Infos dazu im VIDEO!

Die dramatischen Szenen spielen sich heute Abend um 19 Uhr bei BTN ab.