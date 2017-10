"Berlin - Tag und Nacht": Geht David wirklich fremd?

Bei "Berlin - Tag und Nacht" schweben Lisa und David auf Wolke 7. Nachdem sich die beiden über ihre Gefühle lange Zeit nicht sicher waren, genießen sie jede freie Minute miteinander. Die Zurückhaltung kam auch durch Alessia, die ebenfalls total verknallt in David ist. Lisa und sie waren befreundet - inzwischen sprechen sie kein Wort mehr miteinander. Doch das könnte sich jetzt ändern. . .

"Berlin - Tag und Nacht": Alle Schauspieler & Charaktere

David genießt einen Männerabend im LA14. Mit Leon und André hat er so richtig Spaß - na ja, fast, denn noch denkt er immer wieder an Lisa, zu der er auch am liebsten sofort möchte. Als David auf der Toilette ist, schreibt Leon heimlich eine Nachricht an Lisa und entschuldigt sich mit dem Handy von David, dass er heute nicht mehr vorbeikommt. Für Lisa ist das kein Problem - die hat eh noch was zu tun. . .

Freie Bahn für die Männer! Als ein gutaussehendes Mädel ins LA14 spaziert, entsteht eine Wette zwischen den Dreien. Leon und André sticheln David an, zu zeigen, was er flirttechnisch noch so drauf hat und wetten mit ihm, dass er es sicher nicht schafft, die Fremde rumzukriegen.

Der nimmt die Herausforderung an und gibt sich größte Mühe das Mädchen zu beeindrucken. Beim Flirten wird er dann zufällig von Alessia gesehen. Die ist erst irritiert und wittert dann wieder ihre Chance - von der Wette weiß sie natürlich nichts. . . Sie macht ein Foto und schickt es direkt an Lisa.

Wie wird die darauf reagieren? Glaubt sie David, wenn der ihr erzählt, dass alles nur Spaß war? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".