Berlin - Tag und Nacht hat in vielen Folgen für unglaublich dramatische Momente gesorgt. Todesfälle, Trennungen und weitere schlimme Dinge mussten die BTN-Stars in der Serie schon erleben. Tränen sind bei BTN-Fans vor den TV-Geräten also absolut keine Seltenheit. Welche Berlin - Tag und Nacht Folgen sind diesbezüglich ganz vorne mit dabei?

Hier gibt es die Vorschau für die nächsten BTN-Folgen!