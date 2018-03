"Berlin - Tag und Nacht": Eule veröffentlicht neue Single

"Berlin-Tag und Nacht"-Star Jazzy Gudd aka Eule veröffentlicht nach ihrer ersten erfolgreichen Single "Stehaufmädchen" nun den nächsten Song! Bei uns erfahrt ihr alles zu ihrem neuen Hit.

Erste Single

Die erste Single von Jazzy Gudd, bekannt als "Eule" aus der RTL II-Soap "Berlin – Tag & Nacht" heißt "Stehaufmädchen". Anfang Februar 2018 feierte ihr erster Song sein Debüt. Das Musikvideo erzielte bereits knapp 4 Mio. Klicks nach nur 5 Wochen!

Nächste Single

Endlich ist es soweit: Jazzy veröffentlicht am Freitag, den 23.03.2018 ihre nächste Single „Musik an, Welt aus“. Hierzu erscheint am Dienstag, den 10.04.2018 das Musikvideo. Wer von euch sich auch schon fragt, ob "Eule" ein Album produziert? Hier die Antwort: Das gleichnamige Album „Musik an, Welt aus“ kommt am Freitag, den 13.03.2018 raus und feiert natürlich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“ sein Debüt.

"The Voice of Germany"

Fun Fact: 2015 nahm Jazzy bei "The Voice of Germany" teil und schaffte es im "Team Fanta" immerhin in die Knockouts der Show. Seit März 2017 ist sie nun Teil der erfolgreichen Soap BTN und wie sollte es auch anders sein haben die Produzenten natürlich ihre Rolle "Eule" genau auf ihr musikalisches Talent abgestimmt.

