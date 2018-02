Jannes ist unglaublich unsicher. Wird Eule ihn wegen der Musik verlassen? Kann sie auf Dauer einfach nicht beides unter einen Hut kriegen? Am Abend ist Eule in ihre Stimmübungen vertieft und verkrampft sich dabei so sehr, dass sie Schluckauf bekommt. Jannes hätte gern, dass sie einfach zu ihm ins Bett kommt.

Doch ihre Singlereleaseparty steht an und dafür muss einfach alles perfekt sein. Nach ihrem so wichtigen Auftritt hat Jannes eine Überraschung für sie organisiert, um sie runterzuholen und ihr zu zeigen, dass er sie unterstützt und immer an ihrer Seite ist. Er hat eine Feier im LA14 geplant.

Dummerweise ist Eule nach ihrem Auftritt nicht so richtig in Stimmung, um mit Jannes und ihren Freunden zu feiern. Sie vergisst Jannes einfach und zieht stattdessen lieber mit ihren Kollegen los. Ein schwerer Schlag für Jannes. Mit dieser krassen Abfuhr hat er nicht gerechnet.

Jetzt muss er sich wirklich die Frage stellen, ob für ihn überhaupt noch Platz ist, wenn sich jetzt eh nur noch alles um die Musik dreht. Sollte "Stehaufmädchen" - die erste Single von Eule - durch die Decke gehen, wird sie für ihn doch eh keine Zeit mehr haben - oder? Wie es mit den beiden weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".