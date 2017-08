Berlin - Tag und Nacht: Eule trifft eine alte Bekannte!

Berlin - Tag und Nacht Vorschau: Eule trifft eine alte Bekannte - Eule ist die Rockerin unter den BTN'lern. Sie träumt von einer großen Karriere als Musikerin und hat auch diverse Auftritte. Allerdings gerät der große Traum momentan ein wenig ins Stocken. Nun trifft Eule auch noch auf eine alte Bekannte, die ihr diesen Umstand umso deutlicher macht.

Berlin - Tag und Nacht: Eule trifft auf Meral

Eule ist fix und fertig, weil sie keinen neuen Song aufs Papier bekommt. Leon bittet sie, in der Bar bei "Berlin - Tag und Nacht" auszuhelfen, weil dort abends eine Sängerin namens Meral auftritt. Zu Eules Pech kennt sie Meral, denn die beiden haben vor Jahren einmal zusammengearbeitet.

Ein Schlag in die Magengrube für den BTN-Star: Sie stellt niedergeschlagen fest, dass Meral das Leben leben darf, welches ihr (zumindest momentan) verwehrt bleibt. Jannes versucht daraufhin seine Freundin aufzubauen und ihr Mut zuzusprechen. Eule will davon aber nichts wissen und wirkt deprimiert. Im LA14 will Jannes ihr dann aber unbedingt helfen und fragt Meral, ob sie nicht vielleicht zusammen mit Eule auftreten. Diese ist total begeistert. Doch was sagt Eule dazu? Das erfahren wir heute bei "Berlin - Tag und Nacht" ab 19 Uhr auf RTL 2.

Eulte trifft auf Meral (links) RTL 2

