"Berlin - Tag und Nacht": Emmi hat plötzlich Angst vor Krätze!

Emmi und Krätze haben bei "Berlin - Tag und Nacht" große Geldsorgen. Das sorgt dafür, dass die beiden viel mehr arbeiten und sich neue Sachen einfallen lassen müssen, um über die Runden zu kommen. Zwischen den beiden besteht viel Streit-Potenzial, das jetzt mal wieder eskaliert.

Krätze hat eine große Bitte an Emmi. Der kleine Ben feiert seinen ersten Geburtstag und er möchte, dass alle wichtigen Menschen dabei sind. Am liebsten hätte er, dass Emmi sich den Tag freinimmt. Bei ihrem Chef konnte sie aber nur aushandeln, dass sie ihren Arbeitsplatz gegen 14 Uhr verlassen kann. Krätze ist enttäuscht, doch am Nachmittag kann die Familie zusammen feiern.

Natürlich ist am Valentinstag im Blumenladen die Hölle los. Als dann auch noch eine Kollegin von Emmi absagt, weil sie krank ist, muss sie einspringen und kann die Arbeit nicht wie verabredet verlassen. Sie opfert Bens Geburtstag um den Laden weiter laufen lassen zu können.

Als sie Feierabend macht, hat sie total Angst und fürchtet sich vor der Reatkion von Krätze. Was wird er sagen? Kann er ihr das verzeihen - oder rastet er völlig aus? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".