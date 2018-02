"Berlin - Tag und Nacht": Eine neue Liebe für Paula & Peggy?

Paula und Peggy sind im Moment Single. Wenn es nach ihnen geht, könnte das aber ganz schnell ein Ende haben. Sie möchten endlich wieder jemanden an ihrer Seite haben. In der Großstadt ist es allerdings nicht so leicht, wie man immer glaubt. Die große Liebe finden, ist fast unmöglich.

Rick schlägt den beiden eine Dating App vor, doch Paula und Peggy reagieren abwertend. Damit können die beiden Mädels nun wirklich nichts anfangen. Oder vielleicht doch? Denn Peggy hat sich mit Hilfe von Rick bereits ein Profil angelegt. Das findet Paula dann auch heraus.

Kann sich Paula auch davon überzeugen lassen, bei dieser App anzumelden? Und wie schnell wird sie jemanden kennenlernen? Ob jetzt eine spannende Dating-Phase beginnt und ob sie Paula demnächst wieder verliebt, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".