Berlin - Tag und Nacht: Dieses Geheimnis hat André vor Nina

Eigentlich grenzt es an ein Wunder, dass Nina bei "Berlin - Tag und Nacht" noch immer mit André zusammen ist. Obwohl dieser sie offensichtlich schon mehrere (!) Male betrogen hat, sind die zwei BTN-Stars noch immer ein Paar. Nina ist zwar ständig eifersüchtig und verdächtig ihn, doch hat sie André noch nie in flagranti erwischt. Nun sorgt eine Ex-Freundin von ihm erneut für Ärger zwischen dem "Berlin - Tag und Nacht"-Pärchen.

"Berlin - Tag und Nacht": André trifft auf eine alte Freundin

André, Leon und Nina trainieren bei "Berlin - Tag und Nacht" gerade im Bodyburn als Zoe, eine alte Kollegin von André, zufällig vorbeikommt. Die beiden verstehen sich scheinbar sehr gut – zu gut für Ninas Geschmack. Als André seine Bekannte auch noch zu seinem Auftritt am Abend einlädt, ist Nina davon gar nicht begeistert.

Noch lacht Nina (m.) RTL 2

Später belauscht sie ein Gespräch, indem André Leon erzählt, dass er lange Zeit vor "Berlin - Tag und Nacht" in Zoe verliebt war. Nina hat Angst und möchte mit zu Andrés Auftritt – doch er will sie nicht mitnehmen. Für Nina ist klar: Er wird sie betrügen. Sie kann ihm nicht vertrauen und fährt daher zu dem Auftritt und sucht André in der Umkleide. Werden sich ihre Befürchtungen nun Bewahrheiten? Das erfahren wir ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2.