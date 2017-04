Bei "Berlin - Tag und Nacht" hat Leon Milla gerade einen Heiratsantrag gemacht, doch sie hat ihn abgelehnt. Warum Milla Leon nicht heiraten will, erfährst Du exklusiv bei uns.

Berlin - Tag und Nacht: Leon will Milla zurück!

Leon ist total verzweifelt - er will seine große Liebe Milla zurückgewinnen. Damit sie nicht nach Ulm zieht, hat Leon Milla einen Heiratsantrag gemacht. Doch Milla lehnt den ab: "Wie kommst du auf die Idee, dass wir heiraten würden? Zu einer Hochzeit und zu einer guten Ehe gehört Vertrauen, gehört Sicherheit, gehört Halt und davon sind wir meilenweit entfernt gerade", erklärt Milla ihm ihre Entscheidung.

"Aber ich liebe dich, ich will dich nicht gehen lassen", sagt Leon.

Doch Milla geht und verlässt Berlin. Diese Entscheidung kann und will Leon nicht akzeptieren. In der Vorschau ist zu stehen, dass er um sie kämpfen will. Kann Leon Milla doch noch von sich überzeugen? Mehr am Montag um 19:00 Uhr bei "Berlin – Tag & Nacht“ bei RTL II.

Berlin - Tag und Nacht: Darum lehnt Milla Leons Heiratsantrag ab!

BRAVO Online hat mit Milla gesprochen und sie gefragt, warum sie den Heiratsantrag abgelehnt hat. Das ist ihr WAHRER GRUND:

